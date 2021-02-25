Депутат Ради пропонує визнати Ходжалинську трагедію актом геноциду

Депутат ВР Людмила Марченко і голова Об'єднаної діаспори азербайджанців України Хікмет Джавадов звернулися до очільників Ради та МЗС із пропозицією розглянути питання визнання Ходжалинської трагедії актом геноциду азербайджанського народу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це співголова групи міжпарламентських зв'язків з Азербайджаном Людмила Марченко заявила під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Від Ходжали - 1992 року до Тертера та Гянджі – 2020 року. До 29-річчя Ходжалинської трагедії».

«Ходжалинська різанина 26 лютого 1992 року стала величезною трагедією всесвітнього масштабу, і про це треба не забувати. Ми сьогодні з паном Хікметом Джавадовим звернулися з відкритими листами до пана Разумкова і в Міністерство закордонних справ, до міністра пана Кулеби, щоб підняти це питання на високий рівень і спробувати вкотре довести, що все ж таки в Азербайджані коївся геноцид, і цього не треба замовчувати», - сказала Марченко.

Своєю чергою посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова додала, що парламенти близько десяти країн світу і десятки американських штатів ухвалили резолюції із засудженням Ходжалинської різанини.

«Я думаю, що правове визнання цих подій триватиме, і ми віримо, що і в Україні парламентарії поставляться до цього питання з більшою увагою», - зазначила дипломат.

Вона також поінформувала, що днями знімальні групи чотирьох українських телеканалів на запрошення азербайджанської сторони прилетіли в Баку з метою висвітлення жалобних заходів, пов'язаних із Ходжалинською трагедією.

Жертвами Ходжалинської різанини під час першої війни в Нагірному Карабаху стала щонайменше 161 людина. У ніч на 26 лютого 1992 року вірменські збройні формування за участі військовослужбовців 366-го полку російської армії, дислокованого в Степанакерті, зайняли азербайджанське місто Ходжали. Під час штурму і після нього були вбиті, поранені та зникли безвісти сотні мирних жителів.

26 лютого 2007 року Міллі Меджліс Азербайджану ухвалив звернення до міжнародних організацій, парламентів та урядів країн світу із закликом визнати Ходжалинську трагедію актом геноциду азербайджанського народу.

Щороку заходи, присвячені Ходжалинській трагедії, проходять у багатьох країнах.