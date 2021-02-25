Посол Азербайджану - про трагедію Ходжали: Відсутність єдності призводить до невиправних наслідків

Ходжалинська трагедія, яка сталася 29 років тому, вчить, що відсутність єдності у важливих для суспільства питаннях може призвести до невиправних наслідків.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні, народна письменниця Азербайджану Ельміра Ахундова.

"Уроком Ходжали, я вважаю, є те, що в карколомні моменти історії не можна допускати політичної нестабільності, адже відсутність єдності й солідарності в таких загальнонаціональних питаннях, як захист території, як територіальна цілісність, призводить часом до невиправних наслідків", - сказала Ахундова під час "круглого столу" в Укрінформі.

У цьому контексті дипломат порадила ознайомитися з книгою "Ходжали. Хроніка геноциду", автором і упорядником якої вона є. Вона акцентувала, що ця книга - суто інформаційна. Матеріали, які до неї увійшли, були зібрані буквально через кілька місяців після трагедії.

"Тут лише факти - дуже страшні, важкі, але незаперечні факти про те, що сталося в ту ніч, хто винний... Там нічого не приховується - це і політична ситуація в Азербайджані, і перетягування каната між політичними угрупованнями, між владою та опозицією, і зловісна участь 366-го мотострілецького гвардійського полку Об'єднаних сил СНД у цій різанині", - розповіла посол Азербайджану.

Вона висловила думку, що книга "Ходжали. Хроніка геноциду" разом з документальним фільмом про ті події "Нескінченний коридор", який нещодавно демонструвався в Києві, можуть бути цінними і для українських учених, які досліджують такі історичні події, як трагедія Бабиного Яру і Голокост.

"Усі ці трагедії вписуються в загальний ряд злочинів проти людяності", - наголосила Ахундова.

Жертвами Ходжалинської різанини під час першої війни в Нагірному Карабаху стала щонайменше 161 людина. У ніч на 26 лютого 1992 року вірменські збройні формування за участі військовослужбовців 366-го полку російської армії, дислокованого в Степанакерті, зайняли азербайджанське місто Ходжали. Під час штурму і після нього були вбиті, поранені та зникли безвісти сотні мирних жителів.