Дитячий кардіохірург, кандидат у народні депутати від партії «Європейська солідарність» у 50-му окрузі Юлія Кузьменко подала документи до ЦВК.

Про це повідомляє пресслужба політичної сили.

«У мене бойовий настрій по життю, а останні півтора року – він і зовсім бойовий. Плани – на перемогу в 50-му окрузі. Це моя рідна Донеччина, де я народилася і де з 2014 року багато їздила, як волонтер. У Верховній Раді планую боротися з переслідуваннями за політично вмотивованими справами. Крім цього, в мене є плани стосовно медицини», – розповіла Кузьменко.

За її словами, вона дуже добре знає цю сферу, оскільки сама 17 років працювала рентген-хірургом і мала справу з опроміненням.

15 лютого з’їзд партії «Європейська солідарність» у відповідь на звернення волонтерських і ветеранських організацій висунув дитячого кардіохірурга, кандидата медичних наук Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 (Донецька обл.).

Як відомо, Юлія Кузьменко є однією з обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

Антоненко залишається під вартою, Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а стосовно Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.