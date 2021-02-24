Санкції проти Медведчука, семи осіб та 19 компаній є законними – МЗС Німеччини

У Німеччині вважають санкції проти Віктора Медведчука та інших осіб такими, які відповідають національному законодавству та не суперечать міжнародному.

Так ситуацію прокоментували в Міністерстві закордонних справ ФРН, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Санкції проти Віктора Медведчука та ще 7 осіб, а також 19 компаній базуються на злочині стосовно фінансування тероризму, що передбачено українським кримінальним законодавством», - зазначили у відомстві.

Згідно з попередніми даними, які має німецька сторона, «дії українського керівництва базуються на правовій основі, яка принципово не порушує закони та норми ОБСЄ та Ради Європи».

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У німецькому МЗС нагадують, що США, серед інших, ввели санкції проти Віктора Медведчука за «підрив безпеки, територіальної цілісності та демократії України» ще в 2014 році.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський підписав Указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти 19 компаній і 8 фізичних осіб, серед яких і народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ). Текст відповідного указу, датованого 19 лютого, оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, санкції запроваджені строком на три роки стосовно п'яти громадян Російської Федерації, трьох громадян України та 19 юридичних осіб.