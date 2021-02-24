Зеленський збирає засідання Ради розвитку громад та територій
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 лютого, візьме участь у засіданні Ради розвитку громад та територій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
«У четвер, 25 лютого, о 14:00 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради розвитку громад та територій», - ідеться в повідомленні.
Очікується, що за результатами засідання відбудеться брифінг учасників заходу.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 грудня 2019 року підписав указ про створення Ради розвитку громад і територій як консультативно-дорадчого органу.