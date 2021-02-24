Кабмін затвердив план ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»

Кабінет Міністрів затвердив план дій із впровадження ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд" у 2021—2022 роках".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний проєкт постанови урядовці схвалили на черговому засідання КМУ.

«Україна з 2011 року – учасник міжнародної Ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд”, членами якої є близько 80 країн. У рамках Ініціативи ми маємо зобов’язання затверджувати дворічні плани дій. Вже реалізовано 4 урядові плани дій. Відповідна робота уряду неодноразово відзначалась керівним комітетом ініціативи як зразок для інших країн (зокрема, заходи зі впровадження систем “Прозорро” та “Дозорро”, відкриття інформації про бенефіціарних власників, налагодження партнерства між урядом та громадськістю в процесі реалізації Ініціативи)», - прокоментував рішення міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

За його словами, Секретаріат Кабінету Міністрів провів роботу з розроблення та широкого громадського обговорення нового плану дій з упровадження Ініціативи.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту документа, зокрема, планується створення онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інституціями громадянського суспільства, забезпечення доступу до гендерно дезагрегованих даних, підвищення рівня прозорості в інфраструктурі, видобувних галузях та управлінні публічними фінансами. Також у планах - забезпечення прозорості та відкритості в обліку державної власності, надання доступу до інформації з питань патентування та розвитку інновацій, забезпечення доступності для людей з інвалідністю.

Читайте також: Уряд створив міжвідомчу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків

Заходи будуть виконуватися у тісній співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, з міжнародними партнерами.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації повинні щокварталу до 10 числа наступного місяця інформувати КМУ про стан виконання цього плану дій.

Реалізація цього акту не потребує додаткових видатків із державного та місцевих бюджетів.