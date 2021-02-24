Уряд створив міжвідомчу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків

Уряд ухвалив постанову про утворення міжвідомчої робочої групи з питань повернення активів збанкрутілих банків.

Таке рішення з техніко-юридичними правками прийнято на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«...Пропонується утворити міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків, затвердити посадовий склад та положення про міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків», - зазначається у пояснювальній записці.

У ній зазначається, що документ розроблено з метою забезпечення виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику за програмою Стенд-бай з Міжнародним валютним фондом і з урахуванням обговорень, які проводяться з представниками МВФ у межах роботи місії Фонду в Україні, а також у зв'язку з необхідністю інтенсифікувати роботу щодо напрацювання комплексу заходів зі зменшення витрат держави на збанкрутілі банки та поліпшення повернення активів колишніх власників таких банків і пов'язаних з ними осіб.

Згідно з додатком, до складу групи на чолі з Прем’єр-міністром увійдуть голова Нацбанку (заступник голови міжвідомчої групи - за згодою), міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністр юстиції, а також за згодою - Генпрокурор, заступник керівника Офісу Президента; директор НАБУ, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб.

На засіданні прийнято правку, згідно з якою міністр юстиції Денис Малюська входитиме до цього органу як заступник керівника робочої групи.

У положеннях про міжвідомчу групу сказано, що вона є тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду.

Як повідомлялося, 13 лютого МВФ оголосив про завершення роботи чергової місії щодо перегляду програми stand by. За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з українськими можновладцями прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою stand by програми дій уряду.

18 лютого посли країн «Великої сімки» на зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком привітали зобов’язання України вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.