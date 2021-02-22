Банки зобов'язали розкривати держвиконавцям номери рахунків боржників - Мін'юст

Банки зобов'язали розкривати держвиконавцям номери рахунків боржників - Мін'юст

Укрінформ
Виконавці отримали допуск до інформації про номери банківських рахунків боржників та залишок коштів на них. 

Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, інформує пресслужба Мін’юсту у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“За результатами проведених спільних заходів Міністерства юстиції та Національного банку, а також досягнутих в ході них домовленостей, Нацбанком внесено зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Нацбанку від 14 липня 2006 року № 267, які набули чинності 16 лютого 2021 р. Інформація, яку надаватимуть банки на вимогу виконавців стосовно наявності, стану рахунків боржника відтепер в обов’язковому порядку повинна містити номери рахунків, відкритих боржником у банку, а також суми коштів, які наявні на таких рахунках”, - повідомив він.

За словами Гайченка, ці зміни не лише значно полегшать та прискорять роботу виконавців, а й стануть підставою для запровадження автоматизації такого процесу.

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У цьому зв’язку Мін’юст розробляє зміни до відповідних нормативно-правових актів, прийняття яких найближчим часом надасть можливість автоматизувати процес отримання виконавцями номерів рахунків боржників-фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках, поінформував заступник міністра.

Як повідомлялося, міністр юстиції України Денис Малюська заявляє, що Україні вдасться покращити інвестиційний клімат, лише подолавши корупцію.

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