Держвиконавці у грудні стягнули 3,8 мільярда заборгованості

Органи Державної виконавчої служби у грудні 2020 року стягнули 3,8 мільярда гривень заборгованостей, із яких 37,4 млн грн - борги із заробітної плати, а 911,8 тис. грн - аліментні платежі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«Загалом же протягом грудня 2020 року в органах Державної виконавчої служби фактично виконано 203,2 тис. виконавчих документів та всього стягнуто 3,8 млрд грн. Зокрема: щодо заборгованості до бюджету – фактично виконано 143,4 тис. виконавчих документів та всього стягнуто 264,2 млн грн; щодо заборгованості по виплаті заробітної плати та інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами – фактично виконано 2,4 тис. виконавчих документів та всього стягнуто 37,4 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, щодо заборгованості зі сплати аліментів у грудні 2020 року стягнуто 911,8 тис. грн.

За даними Мін'юсту, у грудні 2020-го кількість фактично виконаних документів збільшилась на 83,9% порівняно з груднем 2019-го, а стягнута з боржників сума перевищила показники 2019 року майже на 300% – на 2,9 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, від початку 2021 року державні виконавці стягнули з роботодавців 14,1 млн грн заборгованості з виплати заробітної плати.