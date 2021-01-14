Цьогоріч держвиконавці уже стягнули 14,1 мільйона боргів із зарплати – Мін’юст

Органи Державної виконавчої служби з початку року стягнули 14,1 млн грн заборгованості із заробітної плати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«З початку нового 2021 року державні виконавці стягнули з недобросовісних роботодавців 14,1 млн грн заборгованості по заробітній платі. В результаті вдалося повернути 1225 працівникам законно зароблені ними кошти», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що завдяки роботі органів Державної виконавчої служби вже цього року деякі підприємства погасили мільйонні борги перед своїми працівниками.

Читайте також: На Донеччині гроші на погашення боргу із зарплати шахтарям надійшли в повному обсязі

Зокрема державне підприємство «Київський бронетанковий завод» погасило заборгованість на суму 6,3 млн грн на користь 619 працівників, акціонерне товариство «Українська залізниця» (м. Київ) – 2,5 млн грн на користь 15 працівників, Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство з видобутку, обробки, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал» – 1,4 млн грн на користь 384 працівників.

У Мін’юсті нагадали, що у 2020 році органи ДВС стягнули 521,7 млн грн заборгованості із зарплати на користь 39,1 тис. працівників.