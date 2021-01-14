Цьогоріч держвиконавці уже стягнули 14,1 мільйона боргів із зарплати – Мін’юст
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці.
«З початку нового 2021 року державні виконавці стягнули з недобросовісних роботодавців 14,1 млн грн заборгованості по заробітній платі. В результаті вдалося повернути 1225 працівникам законно зароблені ними кошти», - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що завдяки роботі органів Державної виконавчої служби вже цього року деякі підприємства погасили мільйонні борги перед своїми працівниками.
Зокрема державне підприємство «Київський бронетанковий завод» погасило заборгованість на суму 6,3 млн грн на користь 619 працівників, акціонерне товариство «Українська залізниця» (м. Київ) – 2,5 млн грн на користь 15 працівників, Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство з видобутку, обробки, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал» – 1,4 млн грн на користь 384 працівників.
У Мін’юсті нагадали, що у 2020 році органи ДВС стягнули 521,7 млн грн заборгованості із зарплати на користь 39,1 тис. працівників.