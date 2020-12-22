На Донеччині гроші на погашення боргу із зарплати шахтарям надійшли в повному обсязі

На Донеччині гроші на погашення заборгованості із зарплати шахтарям надійшли в повному обсязі державним вуглевидобувним підприємствам.

Як передає Укрінформ, про це 22 грудня у Фейсбуці повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Гроші надійшли на рахунки вуглевидобувних підприємств у повному обсязі. Перший транш у розмірі 381,5 млн надійшов на рахунки шахт 18 грудня, а другий у розмірі 277,4 млн – 21 грудня», - повідомив очільник області.

Він зазначив, що завдяки цьому надходженню державні шахти Донеччини нарешті мають змогу виплатити заборгованість із зарплати за серпень-листопад цього року, а також сплатити аванс за грудень тим, хто безпосередньо зайнятий у видобутку вугілля.

«Будемо стежити, щоб і надалі в разі виникнення таких проблем вони вирішувалися оперативно. Працюємо», - додав Кириленко.

Він нагадав, що Верховна Рада в рамках бюджетної програми «Реструктуризація вугільної галузі» виділила 658,9 млн грн на погашення заборгованості із зарплати шахтарям Донеччини.

Як повідомлялося, на Донеччині тривала акція протесту шахтарів, гірники вимагали виплатити борги з заробітної плати. У рамках акції 9 грудня відбулася зустріч з головою Донецької ОДА Павлом Кириленко з керівниками шахтарських міст та представниками шахтарських профспілок. Він заявив, що на Донеччині на вугільні підприємства для повного погашення заборгованості з заробітної плати шахтарям надійде близько 700 млн грн бюджетних коштів.