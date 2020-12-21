Другий транш у 542 мільйони направлений на погашення боргу із зарплати гірникам - Волинець

Вугледобувним державним підприємствам пішов другий транш у сумі 542 млн грн на погашення заборгованості із зарплати гірникам.

Про це 21 грудня на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Є інформація, що 542 млн грн – другий транш на погашення зарплатної заборгованості перед гірниками держшахт пішов на обласні відділення Держказначейства», - поінформував Волинець.

Він дав доручення лідерам осередків Незалежної профспілки гірників України в регіонах, на підприємствах, проконтролювати, щоб гроші вчасно надійшли на зарплатні картки шахтарів.

Як повідомлялося, за словами Волинця, офіційна статистика заборгованості перед гірниками держшахт сягнула 1,89 млрд грн. В опублікованій ним таблиці заборгованості на 11.12. 2020 року перед підприємствами Міненерговугілля значиться, що борг вугільним підприємствам Донецької області складає 836 млн 228,1 тис. грн, і самий великий борг перед гірниками ДП «Селідіввугілля» - 301 млн 14,1 тис. грн. Також зазначається, що борг шахтарям державних підприємств Луганської області складає 470 млн 57 тис. грн, Львівської області – 491 млн 992 тис. грн, Волинської області – 92 млн 554,6 тис. грн.

18 грудня вугледобувні підприємства Донеччини отримали перший транш – 381,5 млн грн для погашення заборгованості із зарплати шахтарям. За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, на вугільні підприємства для повного погашення заборгованості із зарплати шахтарям надійде близько 700 млн грн бюджетних коштів.