Вирок Стерненку: мітингувальники залишають Банкову

Учасники акції на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка анонсували безстроковий протест і залишають Банкову вулицю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти біля Офісу Президента на Банковій заявили, що у суботу 27 лютого о 12:00 відбудеться всеукраїнська акція протесту, яка триватиме "до звільнення всіх політв’язнів, включно зі Стерненком".

Мітингувальники залишають Банкову / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Після цього частина мітингувальників залишила Банкову. Деякі учасники акції планують піти до Печерського райуправління поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві під Офісом Президента зібралися тисячі учасників акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка.

Аналогічні акції пройшли в багатьох містах України.

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Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.