Акція на Банковій: у поліції немає інформації про постраждалих протестувальників
Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Цього вам не підкажемо (щодо того, чи є у ході акції постраждалі цивільні особи - ред.). Є затримані особи, які були доставлені до Печерського управління поліції, 17 осіб. І (точна - ред.) кількість поліцейських (які постраждали - ред.), встановлюється", - повідомили у столичній поліції.
Як повідомляв Укрінформ, Приморський районний суд міста Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.
Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.
Тим часом у багатьох містах України, в тому числі і у столиці, увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.
Зокрема, на ході акції на підтримку Стерненка у Києві під Офісом Президента сталися сутички між активістами і правоохоронцями.