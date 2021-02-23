Зеленський вивів Україну ще з двох угод у рамках СНД

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, Україна виходить з двох угод щодо повітряного простору.

Зокрема, згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, яку 25 грудня 1991 року у Мінську підписали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна. Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний повітряний простір. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення Ради.

Крім того, згідно з указом глави держави, Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті. Цим документом уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, зокрема, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.

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У своєму указі Президент поставив завдання Міністерству закордонних справ повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід України з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

Як повідомляв Укрінформ, Україна вийшла вже з багатьох угод у рамках СНД. Зокрема, у грудні Кабмін підтримав вихід України з Гірничої хартії держав - учасниць СНД, Угоди про координацію міждержавних відносин в галузях електроенергетики СНД, Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії та інших.

У лютому цього року уряд ухвалив рішення про вихід України з угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку, укладеної в рамках СНД.