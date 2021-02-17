Україна вийшла ще з однієї угоди СНД

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України з угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку, укладеної в рамках СНД.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 17 лютого.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, угода передбачала координацію дій у сфері надання послуг зв’язку, гармонізацію розвитку мереж та засобів зв’язку, розробку концепцій за науково-технічної і тарифної політики, захист спільних інтересів держав-учасниць у міжнародних організаціях, та інші заходи. Проте з моменту підписання угода не була практично реалізована в Україні.

Зазначається, що вихід України з угоди не вплине на інтереси громадян та на спроможність держави захищати національні інтереси. Також вихід з угоди не вплине на спроможності України протидіяти спробам Російської Федерації легімітизувати тимчасову окупацію частини суверенної території нашої держави.

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Наразі взаємовідносини України з іншими державами СНД у сфері телекомунікацій регулюються міжнародними договорами, укладеними в рамках Міжнародного союзу електрозв’язку та Всесвітнього поштового союзу.

Своїм рішення також уряд доручив Міністерству закордонних справ повідомити виконавчий комітет СНД про вихід України із угоди.

Як повідомляв Укрінформ, Україна вийшла вже з багатьох угод у рамках СНД. Зокрема, у грудні Кабмін підтримав вихід України з Гірничої хартії держав - учасниць СНД, Угоди про координацію міждержавних відносин в галузях електроенергетики СНД, Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії та інших.