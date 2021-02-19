Україна на третину скоротила імпорт з Росії та країн СНД

У 2020 році імпорт до України з Росії скоротився на 35%, з країн СНД в цілому - на 29%.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка написав у Фейсбуці.

"Імпорт з РФ до України скоротився у 2020 році на 35%. Це головна новина економічної геополітики. А з країн СНД в цілому - на 29%. Загалом колись домінуюче в нашій торгівлі СНД має в структурі нашого імпорту 15,6%, а РФ - 8,4%. В експорті з України СНД має лише 12,1% (Росія відповідно - 5,5%). Експорт в інші країни світу (поза СНД) був у 2020 році на рівні 99,9%. А імпорт скоротився на 6,2%", - написав Качка.

Інфографіка: Taras Kachka, FB

Він зауважив, що ЄС є якірним торговим партнером України. На нього припадає 40,7% торгового обороту України, попри скорочення імпорту (на 6,2%) і експорту (на 11,3%).

"Завдяки феноменальному росту експорту з України (на 98%), Китай має в структурі нашої торгівлі місце більше, ніж весь СНД: 14,9% обігу, 14,5% експорту і 15,4% імпорту. Частка США в нашій торгівлі лишилася незмінною: 3,8% обігу, 2,0% експорту і 5,5% імпорту. Хоч наш експорт до Туреччини і скоротився, але сальдо в торгівлі з нею лишилося позитивним. Частка Туреччини в торгівлі трошки зросла (на 0,2 відсоткових пункти) і склала 4,7% від усього обігу", - зазначив Качка.

Читайте також: Шмигаль назвав Європейський Союз головним торговельним партнером України

Як повідомляв Укрінформ, товарообіг України у 2020 році становив 103,4 млрд дол., що на 7 млрд дол. менше, ніж у 2019-му. За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд. Експортували з України торік на $49,2 млрд.

Перше фото з сайту galinfo.com.ua