Кабмін призначив тимчасового керівника Держкосмосу
Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження від 22 лютого опубліковане на Урядовому порталі.
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, виконання обов’язків голови Державного космічного агентства України на заступника голови зазначеного агентства Міхеєва Володимира Сергійовича", - йдеться у документі.
Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада 2020 року Кабмін звільнив Володимира Усова з посади голови Державного космічного агентства.
Водночас уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, поклав виконання обов’язків голови Держкосмосу на першого заступника Михайла Лева.
Усов обіймав посаду глави Держагентства з 24 січня 2020 року.