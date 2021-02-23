Кабмін призначив тимчасового керівника Держкосмосу

Кабінет Міністрів поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства на заступника керівника відомства Володимира Міхеєва.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження від 22 лютого опубліковане на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, виконання обов’язків голови Державного космічного агентства України на заступника голови зазначеного агентства Міхеєва Володимира Сергійовича", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада 2020 року Кабмін звільнив Володимира Усова з посади голови Державного космічного агентства.

Водночас уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, поклав виконання обов’язків голови Держкосмосу на першого заступника Михайла Лева.

Усов обіймав посаду глави Держагентства з 24 січня 2020 року.