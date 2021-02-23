Рада на початку березня може знову спробувати призначити Вітренка міністром – депутат

Верховна Рада наступного пленарного тижня може розглянути питання про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що фракція має запропонувати Прем'єр-міністру кандидатуру нового міністра

«Теоретично так. Якщо ми на фракції визначимося, що це буде кандидатура Юрія Юрійовича (Вітренка - ред.), то так», - наголосив Корнієнко

Водночас на запитання журналістів, чи збільшилася підтримка призначення в.о. міністра серед депутатів фракції монобільшості, Корнієнко зауважив, що «не рахував».

Згідно з календарним планом наступний пленарний тиждень розпочнеться 2 березня.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня Верховна Рада вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики попри прохання Президента України Володимира Зеленського.

Крім цього, парламентарії обмежили повноваження в.о. міністра та скоротили термін виконання відповідних обов'язків. Зі свого боку Президент України Володимир Зеленський застосував право вето до цих змін до законодавства

23 лютого Верховна Рада врахувала пропозиції Президента до закону щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, що передбачає виключення обмежень повноважень в.о. міністра.