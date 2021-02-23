Дешевий газ сприяв залежності країни від імпорту палива - Вітренко

Низькі ціни на газ для населення призвели до залежності від імпорту газу.

Як передає Укрінформ, про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав у Фейсбуці.

"Занижена по відношенню до ринкового рівня ціна на газ призводила до того, що на потреби населення йшло набагато більше газу, наприклад, в два рази більше, ніж зараз. Різниця покривалась за рахунок російського газу, що створювало критичну залежність, яка в свою чергу, давала можливість Путіну викручувати руки Україні", - заявив Вітренко.

Він наголосив, що в результаті, наприклад, у 2009-2013 роках в середньому Газпром отримував від України за газ на 5 млрд дол. більше, ніж платив за транзит.

"Гроші викачувалися з України. Відповідно не залишалося грошей на інвестиції у розвиток економіки, щоб зростала продуктивність праці та доходи українців. Так само не залишалось грошей на ту ж енергомодернізацію житла, щоб менше було втрат енергії", - наголосив т.в.о. міністра енергетики.

Він також заявив, що Міністерство енергетики планує змінити підхід до формування ціни на газ ціни на газ.

«Я давно послідовно виступаю за те, що ціна на оптовому ринку газу має бути на рівні так званого експортного паритету (хаб мінус), а не імпортного паритету (хаб плюс). Тобто, нижчою… І немає протиріччя в тому, що імпортний паритет може бути за конкретних обставин економічно обґрунтованою ціною, просто ці обставини відображують реальні зловживання з боку Газпрому, з якими Нафтогаз може і має боротися», - підсумував Вітренко.