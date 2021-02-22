Зеленський візьме участь у форумі «Україна 30. Інфраструктура»

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 22 лютого, візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

"Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого з дотриманням усіх карантинних норм", - зауважили в Офісі Президента.

Як зазначається, на форумі обговорюватимуться теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми "Велике будівництво", фінансування довгострокових проєктів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури.

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Крім того, додали в ОП, будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації Укрзалізниці та інфраструктури майбутнього.

У заході візьмуть участь представники влади, експерти та громадські діячі. Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Фото: Офіс Президента