Зеленському презентували пілотний проєкт інфраструктури геопросторових даних

Президент Володимир Зеленський наполягає, що міністерства, міста й громади мають публікувати свої геопросторові дані згідно із законом, не затягувати цей процес, особливо в частині інформації про землі міністерств і відомств, держустанов.

Про це він заявив на презентації пілотного проекту Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), повідомляє пресслужба глави держави.

Проєкт Президенту презентували міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко разом з в. о. голови Держгеокадастру Олексієм Пінчуком, в. о. голови Державного космічного агентства Михайлом Левом та провідними науковими співробітниками Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, керівником проекту USAID Agro Сергієм Кубахом.

«Ви повинні звернутися до всіх тих міністерств, які є – до всіх. Принципово звернутися, що вони повинні у найближчий час передати вам чи завантажити, відкрити, надати можливість усім бачити всі ці дані», – сказав Зеленський.

Також глава держави зробив акцент на тому, що на відповідному порталі має здійснюватися не лише фіксація всіх даних чи порушень, а й має бути чітка реакція відповідних органів і служб на встановлені факти порушень, такі як незаконна вирубка лісів, незаконний видобуток корисних копалин тощо.

Президент поцікавився, яким чином здійснюватиметься перевірка достовірності даних, що вноситимуться на портал, та які терміни підключення до проєкту всієї країни.

Також він наголосив, що інформація на порталі має бути максимально актуальною, й для цього Державне космічне агентство має укласти відповідні угоди, щоб отримувати дані із супутників партнерів доти, доки Україна не запустить власний.

«Це дуже потрібно для людей. Люди, яких просто обманювали багато-багато років, – вони в принципі не довіряють будь-якій системі. Тому прозора влада повинна бути прозорою. Якщо ви щось таке завантажуєте й робите прозоре – це повинно оновлюватися постійно. Воно має бути живе. Живе – це супутник. Так, ми поки що не маємо свого супутника, але побудуємо його й запустимо в цьому році», – сказав Зеленський.

Водночас міністр агрополітики зазначив, що проєкт реалізується в межах ініційованої главою держави у 2019 році земельної реформи та ухваленого у квітні 2020 року закону «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

«Це закон, який робить прозорим і відкритим земельний кадастр, який дає суспільству інформацію про всі природні ресурси, хто їх використовує, хто власник, хто безоплатно отримував землю, хто скільки сплачує податків, де здійснюється незаконна вирубка лісів, де в нас є проблематика з пожежами, будь-якими техногенними катастрофами, чи здійснюється законне чи незаконне будівництво. Фактично це велика база даних нашої держави в межах тих основних позицій, які ви нам окреслили в питанні реалізації земельної реформи», – наголосив Лещенко.

За даними ОП, учасники наради поінформували про проєкт та геопортал, який нині розпочав роботу у тестовому режимі. НІГД – це система, яка об’єднує дані різного типу (про землю, воду, ліси, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації) на єдиній картографічній основі та забезпечує користувачам можливість простого пошуку та безперешкодного доступу до будь-яких даних на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Зазначається, що головною унікальністю системи є те, що всі дані, відображені в ній, не зібрані фізично, а інтегровані за допомогою сервісів у режимі онлайн. Планується, зокрема, якщо десь вносяться зміни в містобудівну документацію чи оновлюються місцеві ортофотоплани – це миттєво буде доступним для використання й на національному геопрорталі НІГД.

У пілотному проєкті наразі беруть участь шість міст України: Біла Церква, Житомир, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Полтава, Харківська та Львівська області, 75 ОТГ з різних регіонів України й розміщується понад 500 наборів даних різного типу.

Надалі передбачається участь усіх міст та громад країни. Проєкт реалізовувався у два етапи. Наразі очікується ухвалення необхідних нормативно-правових документів для повноцінного запуску на національному рівні. За словами міністра агрополітики, загальнонаціональна презентація має відбутися на Земельному форумі.

«Це справжня революція, яку чекали дуже довго», – запевнив Лещенко.

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В ОП відзначили, що запровадження Національної інфраструктури геопросторових даних у національному масштабі сприятиме поетапній повній цифровізації всіх процесів та даних в Україні, дерегуляції чинних процедур, відкриттю інформації та створенню доданої вартості, залученню більшого обсягу інвестицій, особливо на місцевому рівні, уникненню дублювання фінансових і людських ресурсів, забезпеченню ефективного державного управління та громадського контролю.

Як наслідок, очікується, що повноцінне функціонування НІГД дасть змогу прискорити економічний розвиток країни, а відкритість і доступність інформації збільшить довіру громадян до влади.

Міністр агрополітики додав, що на наступному тижні заплановано розгляд низки законопроєктів, які по суті фіналізують земельну реформу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня 2020 року ухвалила закон “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”, який має відкрити українцям доступ до кадастрів. На підставі цього закону також створюють єдиний масштабний геопортал відкритих даних, куди увійдуть відомості про земельні, водні, лісові ресурси, власників землі тощо.