В Україні презентують Єдиний геопортал відкритих даних

Єдиний геопортал відкритих даних, куди увійдуть відомості про земельні, водні, лісові ресурси, власників землі тощо презентують найближчими тижнями.

Про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії (НЕС)- 2030 на тему: "Розвиток агросектору України" заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, передає кореспондент Укрінформу.

"У найближчі тижні буде оприлюднений геопортал відкритих даних про країну - про ліси, про води, про всю інфраструктуру, про ті два гектари, яких 5 мільйонів розійшлось по всій країні. Вся інформація, всі вихідні дані будуть", - сказав він.

Лещенко також вважає, що найуспішнішою реформою за останні два роки є земельна, і щодо запуску обігу земель сільськогосподарського призначення вдалося знайти компромісне рішення всередині всіх профільних асоціацій та з боку влади.

Як повідомляв Укрінформ, прийнятий у 2020 році закон №2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних відкрив українцям доступ до кадастрів, на підставі цього закону також створюють єдиний масштабний геопортал відкритих даних, куди увійдуть відомості про земельні, водні, лісові ресурси, власників землі тощо.

Також Лещенко повідомляв, що понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні були незаконно виведені у приватну власність через механізм безоплатної приватизації за роки Незалежності.

Повідомлялося, що Національна економічна стратегія - 2030 розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Широке обговорення проєкту Національної економічної стратегії – 2030 стартувало 22 січня.

На основі публічного обговорення НЕС-2030 буде розроблено проєкт рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено Пріоритети для Програми дій уряду на 2021-2023 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки.