В Україні 2021-й має стати роком запуску цивілізованого ринку землі - Лещенко

Для України 2021 рік повинен стати роком фіналізації запуску цивілізованого ринку землі, в консервативному варіанті, з перехідним етапом.

Про це міністр аграрної політики Роман Лещенко сказав під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На 30-му році незалежності Української держави, виходячи з того, що в березні буде 30 років, як ми розпочали земельну реформу в Україні, ми повинні нарешті фіналізувати земельну реформу. Запустити нормальний цивілізований ринок землі в консервативному варіанті, з перехідним етапом і, нарешті, вийти з клубу країн, які живуть зовсім в іншій системі координат, ніж весь цивілізований світ», - заявив Лещенко.

Він зазначив, що це також буде фіналізація процесу децентралізації після того, як буде передано землі в ОТГ, надано реальні повноваження громадам, максимально проведено дерегуляцію, оптимізацію кількості чиновників.

«Саме головне – запустити геопортал про землю в Україні, про води, про ліси. Дати суспільству доступ, щоб всі бачили, хто власник, хто скільки платить податків. Хто в Україні отримав безоплатно тисячі гектарів землі. Де знаходяться ці вирубки лісів. Де відбувається незаконний обробіток в природно-заповідному фонді. Це наша основа – земельна реформа, це те, що лежить в основі 2021 року. Ми нарешті повинні фіналізувати цей процес, в цьому році це завдання №1», – підсумував Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 28 квітня 2020 року підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 га. Із 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. гектарів землі. Заборонено продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.