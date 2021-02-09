Не управляти підприємствами, а формувати державну політику: Лещенко про завдання Мінагро

Робота Міністерства аграрної політики та продовольства буде зосереджена виключно на формуванні державної політики в агросекторі, а не управлінні державними підприємствами та перерозподілом їхніх доходів.

Про це під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, передає Укрінформ.

«Наше стратегічне завдання – повноцінно відновити в найближчі місяці роботу профільного міністерства і залучити команду проєвропейського типу з чітким функціоналом без наявності різного роду господарських функцій, які не властиві міністерству як інституції. Ключове завдання міністерства – це виключно формування політик в агросекторі. І цю місію ми виконаємо», - зазначив Лещенко.

Серед основних пріоритетних завдань для міністерства та всієї галузі на 2021 рік він назвав запуск земельної реформи. «В березні виповнюється вже 30 років, як триває земельна реформа. Тому на 30-му році незалежності для країни стратегічним завданням є фіналізація і вчасний запуск земельної реформи. Мова про чесний і прозорий ринок, з перехідним етапом. Ми маємо вже остаточно вийти з клубу країн, які живуть в іншій системі координат, ніж весь цивілізований світ. Тому 2021 рік – це запуск обігу земель сільськогосподарського призначення, це фіналізація процесу земельної децентралізації, це дерегуляція і запуск Геопорталу відкритих даних», - зауважив Лещенко.

Другий стратегічний напрям, за його словами, – це запуск Національного проєкту зрошення і меліорації на півдні України. Вже сформована дорожня карта та є повна підтримка виконавчої і законодавчої гілок влади.

Третій – розробка і впровадження стратегії розвитку аграрного сектору до 2030 року. «Ми формуємо не радянську візію з точки зору чергового документа. Це публічна платформа з чітким тайм-лайном реалізації кожного етапу», – розповів міністр.

Четверте – нові експортні ринки для України. «Стратегії, які сьогодні переглядають країни з точки зору продовольчої безпеки, є для нас визначальними. В рамках нових світоглядних позицій країн-імпортерів Україна сьогодні може використати ці нові ринки для формування і збільшення експорту: нові торговельні угоди, зони вільної торгівлі та формування нової якісної інвестиційної складової по відношенню до держави Україна», – зазначив міністр та додав, що для покращення інвестиційної складової Україна має остаточно завершити земельну реформу та сформувати повноцінне право власності на землю в державі.

«Ми рухаємося виключно у фарватері виконання цілей і завдань програми Президента і уряду, і саме в цих ключових стратегічних цілях ми бачимо подальший розвиток аграрного сектору», - наголосив Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 8 лютого розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Захід відбувається у КВЦ «Парковий». Участь у ньому беруть Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду та Європейського Союзу.