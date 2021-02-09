Лещенко розповів про унікальні можливості для агросектору, що відкрилися під час пандемії

Україна має використати можливості власного агропромислового комплексу (АПК), щоб розширити свою присутність на зовнішніх ринках.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Ми відчуваємо великий запит сьогодні на забезпечення сільськогосподарською продукцією для країн, в яких структура імпорту агропродукції становить більше 70%. Нам сьогодні потрібно формувати нову стратегію розширення ринків збуту. Тому що кожна країна в умовах COVID-19 зрозуміла, що продовольча безпека є визначальним фактором забезпечення життєдіяльності суспільства. Україна має використати можливості для того, щоб поширити свою присутність на багатьох ринках», - заявив Лещенко.

Він додав, що попри те, що у період відсутності міністерства аграрної політики Україна по деяких кранах і напрямках втратила свої позиції, потрібно використати нові унікальні можливості для агросектору, що відкрилися під час пандемії.

«У 2020 році сформувалися унікальні умови ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, в першу чергу, на пшеницю, кукурудзу і, безумовно, соняшник. Ми маємо абсолютні цінові рекорди. В той же час у нас є дуже серйозна негативна динаміка в тваринництві, оскільки воно в першу чергу потребує якісних комбікормів і великою складовою цих кормів є ключові сільськогосподарські культури», - підкреслив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року уряд ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Роком пізніше, 17 грудня 2021 року Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України. Пізніше уряд анонсував відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України до 1 лютого 2021 року.