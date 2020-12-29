Виведення Мінагро з Мінекономіки проходитиме максимально швидко - Петрашко

Кабінет Міністрів дав старт відновленню роботи Міністерства аграрної політики і невдовзі воно запрацює.

Про це під час пресконференції сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Постановою уряду ми відновили Міністерство аграрної політики шляхом відміни його приєднання до Мінекономіки. Тому Міністерству аграрної політики учора (28 грудня - ред.) був даний старт для його відновлення. Хочу заспокоїти аграріїв, адже всі ті програми, які зараз заплановані, зокрема й на 2021 рік, будуть реалізовані. Спочатку в нашому міністерстві, а після створення (Мінагрополітики - ред.), вони перейдуть у нове міністерство. Щодо часових перспектив, то будемо рухатись максимально швидко", - сказав Петрашко.

Він зазначив, що в майбутньому, після створення Мінагрополітики, функції двох міністерств перетинатись не будуть.

Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня своєю постановою «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» вирішив скасувати рішення про приєднання Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року уряд ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

2 грудня 2020 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабінет Міністрів повернеться до питання виведення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на початку наступного 2021 року.

17 грудня Верховна Рада 242 голосами призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.