Революція гідності визначила незворотність європейського шляху — Шмигаль

Революція гідності є визначальною історичною подією для України та ключовим елементом державотворення, який визначив незворотність європейського шляху.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

“Революція гідності стала визначальною історичною подією для України та ключовим елементом державотворення. Вона визначила незворотність європейського шляху України. А Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості”, - підкреслив глава уряду.

Він нагадав, що з 18 до 21 лютого 2014 року в Києві розгорнулися найтрагічніші події Революції гідності, й десятки людей віддали життя, захищаючи українські цінності.

Шмигаль підкреслив, що це були різні люди: студенти, успішні підприємці, пенсіонери, з різних куточків України та із-за кордону, наймолодшому було 17 років, а найстаршому — 82.

За словами Прем’єр-міністра, усіх їх об’єднувало почуття гідності та честі, готовність відстоювати власні права та свободи.

“Це висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас — побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії. Небесній Сотні вдячні за свободу”, - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» щороку відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Фото: Kabmin_UA, twitter