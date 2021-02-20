Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані й не дізнатися імена винних

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності пам'ятати імена загиблих під час Революції гідності і встановити винних у їхній загибелі.

Про це він написав у Фейсбуці з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, повідомляє Укрінформ.

“Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!” - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що комусь із героїв Небесної сотні не було вісімнадцяти, а хтось уже мав онуків; хтось приїхав з маленького селища, а хтось усе життя провів у столиці.

“Жінки та чоловіки різного віку, професій, релігій, національностей. Їх об’єднали цінності. Гідність, свобода та незалежність України”, - наголосив Зеленський.

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Як повідомлялося, в Україні згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року відзначають 20 лютого День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Фото: www.president.gov.ua