Президентське подружжя вшанувало подвиг Героїв Небесної Сотні

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою у День пам'яті Героїв Небесної Сотні вшанували подвиг учасників Революції гідності у Києві.

Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!» – наголосив Зеленський.

Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної Сотні.

Дзвін гідності був виготовлений за дорученням глави держави з метою вшанування подвигу Героїв. На пам’ятці розміщено напис «Слава Україні! Небесній Сотні слава!» Дзвін встановлено та відкрито на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі столиці.

У день народження кожного Героя Небесної Сотні опівдні перед Дзвоном гідності встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.

Персональне вшанування кожного Героя є важливою частиною суспільної пам’яті про події Революції гідності.

Як повідомлялося, в Україні 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» щороку відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Сегодня в Украине – День Героев Небесной Сотни / Фото: Офис Президента

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

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17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Фото: www.president.gov.ua