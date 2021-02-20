Президентське подружжя вшанувало подвиг Героїв Небесної Сотні
Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!» – наголосив Зеленський.
Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної Сотні.
У день народження кожного Героя Небесної Сотні опівдні перед Дзвоном гідності встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.
Персональне вшанування кожного Героя є важливою частиною суспільної пам’яті про події Революції гідності.
Як повідомлялося, в Україні 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» щороку відзначають День Героїв Небесної Сотні.
Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.
17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.
Фото: www.president.gov.ua