Рішення про закінчення війни залежить тільки від Путіна - секретар РНБО

Рішення про закінчення Росією війни проти України залежить тільки від однієї особи – Володимира Путіна, але час працює на нашу країну.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна», передає Укрінформ.

«Питання закінчення війни знаходиться в кабінеті одної особи, прізвище якої – Володимир Путін, у його голові. До того часу, поки ця людина не прийме рішення закінчити війну на території України, яка ведеться вже сім років, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть, крапка. І що б ми з вами тут не робили, що б не говорили, єдина людина, яка може закінчити війну – це Путін, і це знає весь світ», - наголосив Данілов.

Коментуючи ситуацію довкола Мінських угод, він зауважив: «Щодо Мінських домовленостей – який рік тривають? Там є підпис Президента РФ? Є. Там є виконання його? У них одне-єдине завдання – знищення держави Україна, і більше завдань у них немає».

Водночас Данілов висловив переконання, що Україна обов’язково виграє.

«Сьогодні вже час працює не на РФ, час працює на Україну й український народ», - наголосив секретар РНБО.