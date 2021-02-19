Партія «Слуга народу» не наймала американських лобістів - Корнієнко

Партія "Слуга народу" не наймала американських лобістів, але голова парламентської фракції Давид Арахамія підписував меморандум про співпрацю з американською громадською організацією.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам повідомив перший заступник голови фракції, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ніхто нікого не наймав. Партія таких договорів не підписувала. Наскільки я розумію, є меморандум про співпрацю між фракцією "Слуга народу" за підписом голови фракції Арахамії і ГО певного, там воно згадується в цій статті (журналістському розслідуванні програми "Схеми", - ред.), є стосунки між фракцією і ГО", - зазначив політик.

Корнієнко додав, що, можливо, треба розібратися, як діє те ГО. Але разом з тим підкреслив, що партія "Слуга народу" жодних послуг жодних лобістів не замовляла.

Як повідомлялося, у матеріалі програми журналістських розслідувань "Схеми" йшлося, що громадська організація «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу», засновниками якої є помічники народних депутатів з фракції «Слуга народу», у лютому підписала контракт із американською компанією Finsbury Glover Hering, лобісти якої мають надавати «стратегічне консультування та підтримку» цій ГО та партії «Слуга народу» з метою «налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС». Вартість послуг лобістів, згідно з контрактом, становить 50 тисяч доларів на місяць, а сама угода діятиме до кінця року.