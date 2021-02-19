«Слуги народу» розглянуть питання відставки Степанова у разі провалу вакцинації - Верещук

У фракції "Слуга народу" вважають, що глава МОЗ несе особисту відповідальність за початок вакцинації, і в разі її провалу обіцяють ініціювати відставку міністра.

Як передає Укрінформ, про це член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук сказала в ефірі "Україна 24".

"Пан Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації в тому числі, не дивлячись на те, що є відповідальність пана Ляшка (головного санітарного лікаря - ред.) і всіх інших осіб", - сказала Верещук.

За її словами, в разі провалу початку вакцинації фракція "Слуга народу" розглядатиме питання про відставку Степанова.

"Ми будемо розглядати таке питання. Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово - він дав слово не тільки нам як фракції, а й усьому суспільству: до кінця місяця розпочати вакцинацію", - наголосила депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцина від COVID-19 виробництва AstraZeneca, яка закуповується за державний кошт через компанію Crown Agents, очікується на цьому тижні, вакцина Pfizer в межах ініціативи COVAX — до кінця лютого.

Вакцинацію від коронавірусної інфекції в Україні планувалося розпочати 15 лютого, однак термін перенесено, за словами Степанова, через технічні проблеми логістичного характеру.