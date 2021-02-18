НАБУ заявляє, що урядовий законопроєкт позбавить бюро незалежності

Урядовий законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро" позбавить відомство незалежності.

Відповідна заява оприлюднена на сторінці бюро у Tелеграмі, передає Укрінформ.

"Проєкт закону за авторством Кабміну, анонсований як такий, що має вирішити проблемні моменти через рішення КСУ щодо НАБУ, насправді відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аналіз документу демонструє, що «контрольний пакет» голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ фактично отримує Кабмін, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. "Однак остаточне рішення – за КМУ, вищу ланку якого, нагадаємо, становлять особи, підслідні НАБУ", - зауважили в бюро.

У НАБУ звертають увагу, що остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічного аудиту також повністю віддається Кабінету Міністрів.

"Зміна статусу НАБУ – з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу. З огляду на реалії останнього часу, є ймовірність, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу, який є найціннішим ресурсом у протидії та боротьбі з корупцією на вищих щаблях влади в державі", - вважають у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, У Верховній Раді з’явився текст урядового законопроєкту №5070 стосовно приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції.

Як йдеться у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує внести зміни до окремих статей закону про НАБУ, а також законів про державну службу і закону про РНБО.

Серед іншого, документ передбачає зміну статусу НАБУ на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, встановлення взаємодії бюро з урядом і центральними органами виконавчої влади з метою унеможливлення втручання у його діяльність, надає Кабміну повноваження призначати і звільняти директора НАБУ, визначає порядок проведення конкурсного відбору директора бюро.

У цій частині йдеться, що добір організовує та проводить відповідна конкурсна комісія, яка формується з дев’яти осіб, із яких три особи визначаються РНБО, три особи визначаються КМУ, та три особи – визначаються урядом на підставі пропозицій донорів, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Також, як йдеться у пояснювальній записці, законопроєкт визначає, що зовнішню оцінку ефективності діяльності НАБУ проводить комісія у складі трьох осіб, визначених КМУ на підставі пропозицій донорів, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.

Крім того, з метою забезпечення безперервності в діяльності органу та належного виконання покладених на нього функцій проєктом закону пропонується передбачити, що особа, яка станом на день набрання чинності цим законом обіймає посаду першого заступника директора НАБУ, здійснює всі повноваження директора бюро до моменту його призначення.

Зазначається також, що законопроєкт не потребує проведення публічних консультацій із громадськістю, а також у ньому відсутні положення, які стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Автори вважають, що ухвалення цього законопроєкту дозволить виконати рішення Конституційного Суду України, усунувши невідповідність деяких положень закону про НАБУ і забезпечить безперервність діяльності бюро і збереже його гарантії незалежності.

Міністр юстиції Денис Малюська поінформував у Фейсбуці, що Кабінет Міністрів розробив проєкт закону, який надає НАБУ статус органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора.

У листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону “Про внесення змін до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, внесений Кабінетом Міністрів, який передбачає зміну процедури призначення та звільнення директора НАБУ.

Велика палата Конституційного Суду 16 вересня 2020 року визнала неконституційними окремі положення закону про НАБУ в частині повноважень президента призначати директора бюро.

Перед цим, 28 серпня, КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.