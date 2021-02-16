У Раді з’явився законопроєкт Кабміну про НАБУ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться на сайті парламенту.

Зокрема, зазначається, що законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України” зареєстрований 15 лютого 2021 року під номером 5070.

Суб’єктом законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів, а ініціатор законопроєкту - Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Наразі немає тексту законопроєкту, лише вказано, що він переданий на розгляд керівництва ВР.

Як повідомлялося, напередодні міністр юстиції Денис Малюська поінформував у Фейсбуці, що Кабінет Міністрів розробив проєкт закону, який надає Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) статус органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора.

У листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону “Про внесення змін до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, внесений Кабінетом Міністрів, який передбачає зміну процедури призначення та звільнення директора НАБУ.