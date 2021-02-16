У Раді з’явився законопроєкт Кабміну про НАБУ
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться на сайті парламенту.
Зокрема, зазначається, що законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України” зареєстрований 15 лютого 2021 року під номером 5070.
Суб’єктом законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів, а ініціатор законопроєкту - Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Наразі немає тексту законопроєкту, лише вказано, що він переданий на розгляд керівництва ВР.
Як повідомлялося, напередодні міністр юстиції Денис Малюська поінформував у Фейсбуці, що Кабінет Міністрів розробив проєкт закону, який надає Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) статус органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора.
У листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону “Про внесення змін до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, внесений Кабінетом Міністрів, який передбачає зміну процедури призначення та звільнення директора НАБУ.