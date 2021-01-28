Ситник заявляє про тиск на суддів ВАКС з боку Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя карає суддів Вищого антикорупційного суду, які ухвалюють рішення у справах, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час конференції у четвер, 28 січня.

“У минулому році відбулися важливі позитивні зміни. Запрацював Антикорупційний суд. На жаль, ми бачимо, що тих суддів, які ухвалюють рішення, відразу тягнуть наверх і починається покарання. Це фактор ризику. Поки що ми бачимо, що судді з цим справляються, але побачимо, як буде у подальшому. Тому що реформування ВРП - це одна з вимог МВФ”, - сказав він.

На думку Ситника, наразі залишається ризик, що Конституційний Суд визнає неконституційним закон “Про Вищий антикорупційний суд”, який перебуває на розгляді КС.

Як повідомляв Укрінформ, Вища рада правосуддя винесла попередження судді ВАКС Тимуру Хамзіну, який дозволив НАБУ провести обшуки у судді Окружного адміністративного суду Києва Володимира Келеберди. На думку Третьої дисциплінарної палати ВРП, достатніх підстав для обшуку не було.

Також раніше ВРП винесла попередження судді ВАКС Вірі Михайленко, яка дозволила заочне розслідування стосовно ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.