Хабар у $6 мільйонів: ексменеджеру Burisma продовжили зобов'язання

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

“У четвер, 21 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила колишньому менеджеру Burisma строк дії процесуальних обов’язків”, - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний зобов'язаний: не залишати межі нашої країни без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали – до 12 лютого 2021 року включно.

У суді нагадали, що правоохоронці підозрюють трьох осіб в наданні неправомірної вигоди у розмірі 6 млн доларів керівникам САП та НАБУ.

Як повідомлялося, раніше НАБУ заявило, що судова система та Офіс генпрокурора у незаконний спосіб намагаються захистити ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності у провадженні щодо спроби підкупу за 6 млн доларів керівництва НАБУ та САП і передати справу від НАБУ до іншого правоохоронного органу.

У бюро вважають, що рішення Печерського райсуду є незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування.

Зі свого боку в Офісі генпрокурора спростували інформацію НАБУ про те, що генпрокурор неправомірно забрала у бюро справу відносно Злочевського. Зокрема, в ОГП заявили, що прокуратура оскаржила цю ухвалу суду.

12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 6 млн доларів хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ. Злочевського підозрюють у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ), відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), так звана "Справа Бурісми".

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м. Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 6 млн доларів.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.