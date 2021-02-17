Посол ФРН анонсувала участь високих гостей у святкуванні 30-річчя Незалежності України

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен анонсувала участь німецьких посадовців високого рівня у святкуванні 30-річчя Незалежності України і 80-річчя трагедії Бабиного Яру.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Фельдгузен заявила у ході віртуальної зустрічі з українцями, яка транслювалася на сторінці посольства ФРН у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це дуже важливий рік для України - рік 30-річчя Незалежності. Україна планує його дуже інтенсивно святкувати і провести напередодні, 23 серпня, саміт Кримської платформи. Ми очікуємо високих гостей (з Німеччини - ред.), я ще не знаю, хто це буде... Ми вже отримали запрошення взяти участь у святкуванні Дня Незалежності - це дуже рано, я не звикла до таких ранніх запрошень, але це дуже добре", - сказала Фельдгузен.

Вона відзначила, що Україна добре готується до цієї дати і вже розпочала серію конференцій "Україна 30". За словами Фельдгузен, на них порушуються дуже важливі теми, тому вона дивитиметься їх з "великою зацікавленістю".

"Інша важлива дата - це, безперечно, 80-річчя трагедії Бабиного Яру. Я теж очікую приїзду високопоставлених гостей (з Німеччини - ред.)", - повідомила дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, на параді до 30-річчя Незалежності України продемонструють новітні розробки військової техніки. До цьогорічного параду пропонують залучити близько 250-ти одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки і понад 50 літальних апаратів.

На цьогорічний парад планується запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів, а також генерального секретаря НАТО та верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.