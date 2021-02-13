Високі іноземні гості вже підтверджують візити до 30-річчя Незалежності - Єрмак

Офіс Президента очікує багатьох високих зарубіжних гостей на святкуваннях 30-річчя Незалежності України - підтвердження візитів уже надходять.

Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Безумовно, день 24 серпня стане великою подією... Вже сьогодні ми отримуємо підтвердження від великої кількості дуже високих гостей зарубіжних, які приїдуть. Буде велика програма і культурна, і концертна, і урочиста", - зазначив Єрмак.

При цьому він підкреслив, що 30-річний ювілей Незалежності України святкуватиметься не один день, а протягом усього року.

"І святкуватиметься таким чином, щоб трошки відійти від того, що є один день, як раніше - був парад, концерт... Ми маємо кожен день відчути, що ми вже 30 років незалежна, прекрасна країна. Яке завдання було Президентом поставлено всім міністерствам, державним підприємствам, губернаторам: сьогодні ми маємо бачити від кожного з вас, що ви зробили до 30-річчя, що ви зробили за 30 років, що ви привнесли в сучасну історію нашої країни", - розповів глава ОП.

Як повідомлялося, Президент Зеленський дав старт великого суспільного діалогу в рамках святкування 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів стосовно життєво важливих для країни питань.