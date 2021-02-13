Нова військова техніка та річковий парад: у Міноборони готуються до 30-річчя Незалежності

На параді до 30-річчя Незалежності України продемонструють новітні розробки військової техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Планується продемонструвати новітні розробки, серед яких РСЗВ «Вільха», «Нептун», ОТРК «Гром» та інші нові й модернізовані зразки вітчизняного та закордонних оборонних комплексів, БПЛА «Байрактар», - йдеться у повідомленні.

Загалом до участі у параді залучать 27 парадних розрахунків, чисельністю понад 4 тис. осіб. Із них 19 парадних розрахунків складатимуть Збройні сили України, 8 «коробок» - від інших складових сектору безпеки та оборони.

Передбачається, що парадні розрахунки пройдуть новим стройовим кроком.

Також до цьогорічного параду пропонують залучити близько 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки і понад 50 літальних апаратів.

На Михайлівській площі Києва розгорнуть виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.

Демонстраційні заходи Військового-морських сил відбудуться у місті Одеса, куди запрошено представників флотів держав-партнерів. А у Києві розглядається варіант проведення річкового військового параду на Дніпрі.

На цьогорічний парад планується запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів, а також генерального секретаря НАТО та верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.

Підрозділи ЗСУ, які залучать до участі у параді військ до тридцятиріччя Незалежності України, готові розпочати підготовку і тренування вже наприкінці лютого.