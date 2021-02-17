Зеленський увів Лапутіну до складу РНБО
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увів міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну до персонального складу Ради національної безпеки і оборони.
Відповідний указ №56/2021 від 17 лютого опубліковано на сайті глави держави, передає Укрінформ.
“Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну — міністра у справах ветеранів України”, - зазначається в документі.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 грудня 2020 року призначила генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.