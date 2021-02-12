Лапутіна розповіла, чим опікуватиметься ветеранський омбудсмен

Інститут ветеранського омбудсмена у перспективі займатиметься питаннями правового захисту військовослужбовців.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

"Інституція ветеранського омбудсмена в перспективі буде займатися питаннями правового захисту наших захисників України ... в різних аспектах: питання надання статусу учасника бойових дій, захисту ветеранів, які перебувають під кримінальним впровадженням,.. щодо отримання відповідних пільг та послуг", - сказала Лапутіна.

За словами міністра, на сьогодні існує чимало прогалин у законодавстві стосовно системного регулювання і захисту прав ветеранів. Люди на місцях не можуть вирішити свої питання, бо вони не знають, куди звертатися.

"Різні ветеранські питання дуже актуальні, і тому, ми думаємо, це буде поєднання зусиль щодо медіації процесів захисту прав ветеранів у різних сферах, а також невирішена проблема - своєчасна адвокація ветеранів у відповідних, конкретних кейсах щодо надання їм тих же статусів, або отримання якихось соціальних гарантій", - додала Лапутіна.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство у справах ветеранів на державному рівні ініціює запровадження інституту ветеранського омбудсмена.