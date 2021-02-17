Кабмін планує вийти іще з однієї угоди СНД

Кабінет Міністрів у середу може ухвалити рішення про вихід з угоди із СНД про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі,

Кабінет Міністрів у середу може схвалити Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації. Ініціював розгляд відповідного проєкту розпорядження міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонує затвердити склад ревізійної комісії акціонерного товариства "Українська залізниця”, а також ухвалити рішення про відкриття пункту пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир”.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вніс на розгляд Кабміну план заходів із вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні на 2021-2025 роки.

Питання про внесення змін до положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами ініціював віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також можуть бути внесені зміни до порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вніс на розгляд проєкти постанов щодо змін до порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими здійснюється авторський нагляд. Він же пропонує зміни до порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції. Також Уруський вніс питання про внесення змін до порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки. Урядовець пропонує затвердити порядок проведення випробувань та прийняття на озброєння (постачання) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, засобів і обладнання іноземного виробництва.

Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2021 році, також розглядатимуть на засіданні уряду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна ініціюватиме ухвалення рішення про утворення робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо розвитку і регулювання ринку соціальних послуг

За ініціативи міністра юстиції Дениса Малюськи врегулюють деякі питання про особливості державної реєстрації нормативно-правових актів розвідувальних органів, а також змінять порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

Планується також уповноважити міністра фінансів Сергія Марченка на підписання листа зміни до Фінансової угоди (проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Урядовці погодять і низку проєктів законів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про антидопінгову діяльність у спорті, зміни до Цивільного та Кримінального процесуального кодексів, законопроєкт про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, а також про зміни до деяких законів щодо державної статистичної діяльності.

Також Кабмін погодить низку указів Президента щодо призначення стипендій для видатних спортсменів з неолімпійських видів спорту та їх тренерів, призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка, а також про створення національного природного парку "Пуща Радзівіла”.