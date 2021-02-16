Глава МЗС Словаччини вшанує пам’ять загиблих на Майдані

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою вшанують пам’ять загиблих на Майдані.

Про це Корчок сказав на спільній пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я в Україні як міністр закордонних справ Словацької Республіки вперше, і для мене це дуже важливо. І зараз я хочу з паном міністром (Дмитром Кулебою — ред.) піти на Майдан. Я хочу висловити повагу жертвам, які померли на Майдані. Коли я дивився фотографії, я бачив, що там було дуже багато молодих людей - приблизно такого самого віку, як мій син, - які вийшли на Майдан, щоб боронити те, що для них важливо. Хочу показати таким чином всій Європі, що нам варто цінувати свободу. Свобода - це те, що на всіх об’єднує”, - заявив Корчок.

Він наголосив, що Словаччина і надалі підтримуватиме трансформаційний шлях України.

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”Словацька Республіка підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і засуджує окупацію Криму та розв’язання війни на Донбасі... Я добре розумію - і відчував це в розмові - складність ситуації, в якій перебуває Україна. З одного боку, ви маєте врегульовувати зовнішню гібридну агресію, окупацію Криму, конфлікт на Донбасі, з іншого, що ще більш важливо, - ви маєте рухатися вперед у процесі трансформації та реформ”, - заявив міністр.

Він також заявив, що Словаччина не може закривати очі на агресію з боку Російської Федерації щодо України.

“Я хотів сказати, що звісно, Словацька Республіка хоче мати партнерські відносини з Російською Федерацією. Проте ми не можемо закривати очі на агресію Росії. Ми бачили також і конфронтацію щодо міністра закордонних справ ЄС, який відвідував Російську Федерацію. Ми хочемо, щоб ця спіраль негативних відносин пройшла, але це буде можливо тільки у випадку, якщо не буде конфронтації з боку російської сторони”, - заявив Корчок.

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Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви для обговорення з російською стороною ситуації навколо арешту і замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх відносинах. Під час візиту європейський дипломат стикнувся з обструкцією і провокаціями з боку приймаючої сторони.