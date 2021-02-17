Самооборона Майдану встановила блокпост на Грушевського

17 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, мітингувальники встановили між двома барикадами на Грушевського металеві ворота.

Там чергували кілька десятків бійців самооборони Майдану: активісти перевіряли документи у людей і пропускали у бік Кабінету Міністрів лише тих, хто працював або жив в урядовому кварталі, повідомляє Укрінформ.

За барикадами майданівців, стояли бійці «Беркуту». Вони повідомили про відновлення пішохідного руху по вулиці Грушевського та пропускали усіх цивільних осіб за умови, що ті не мали палиць і шоломів.

Всеукраїнське об’єднання «Майдан» закликало усіх небайдужих долучитися 18 лютого до «мирного наступу» під стіни Верховної Ради з вимогою негайно ухвалити всі необхідні рішення для виходу з кризи. Зокрема, мова йшла про повернення Конституції 2004 року. В свою чергу силовики заявили, що не мають наміру пропускати протестувальників до будівлі Верховної Ради та у перекритий внутрішніми військами урядовий квартал.

17 лютого колишній посол США в Україні Стівен Пайфер застеріг, що, якщо в Україні не почнеться справжній політичний процес, то напруженість на вулицях зросте з новою силою.

Видання Wall Street Journal опублікувало статтю «Останній шанс для Європи в Україні». Її автор Стівен Бленк був переконаний, що в Україні створюються всі умови для сепаратизму і силового втручання Росії в політичну кризу.