Революція Гідності: майданівці розблокували КМДА і знесли частину барикад

16 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, в регіонах України протестувальники почали розблоковувати будівлі держадміністрацій.

Як повідомляє Укрінформ, цього дня були звільнені приміщення Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Полтавської ОДА.

Крім того, у Києві звільнили приміщення КМДА. Але, попри це, ситуація залишалася напруженою - барикада біля ЦУМу і намети залишилися, а кількасот активістів самооборони чергували біля звільненої будівлі. В разі невиконання владою обіцянки закрити кримінальні справи проти майданівців, мітингарі погрожували повернути собі контроль за приміщеннями.

На вулиці Грушевського знесли частину барикад, щоб створити коридор для проїзду автівок у бік Паркової алеї та урядового кварталу. В той же день пости міліції були пересунуті вгору, ближче до будівлі Кабінету Міністрів.

16 лютого на Майдані Незалежності пройшло традиційне недільне Народне віче, на якому люди вимагали закрити всі понад 2 тис. судових справ проти активістів Євромайдану.

Арсеній Яценюк зі сцени заявив, що опозиція формує свій уряд і це спільне рішення всіх опозиційних лідерів. Водночас він повідомив, що відмовився від пропозиції Януковича очолити уряд.

Також на Віче було ухвалено рішення про «мирний наступ» 18 лютого до Верховної Ради із вимогою до парламентаріїв прийняти конституційний акт щодо повернення до Конституції 2004 року.