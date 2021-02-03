Революція Гідності: за два місяці від репресій постраждали понад 1700 активістів Майдану

3 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані та вулиці Грушевського було спокійно.

Як повідомляє Укрінформ, зранку стало відомо, що в Києві за ніч згоріло ще 4 автомобілі.

Загалом від початку 2014 року в столиці підпалили десятки автомобілів учасників Євромайдану, переважно з номерами західних областей. У Штабі національного спротиву були впевнені, що це спланована помста і звинувачували ДАІ в ігноруванні таких злочинів, натомість в міліції запевняли, що розслідують ці випадки.

В цей день представники ветеранів Афганістану і «Правого сектора» заявили про власні переговори з силовиками про звільнення активістів. Перший тур таких переговорів уже відбувся 31 січня. Тоді силовики звільнили 112 ув'язнених майданівців.

Крім того, цього ж дня біля барикади з боку Європейської площі кількасот активістів провели флешмоб «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!». Вони нагадали, що станом на 3 лютого за ґратами залишаються ще 116 майданівців. За два з місяці протестів жертвами репресій стали 1739 людей. 36 активістів залишаються зниклими безвісти. П’ятеро активістів були вбиті. За даними Інституту масової інформації, починаючи з 21 листопада, в Україні під час або в результаті виконання професійних обов’язків постраждали 136 журналістів.

3 лютого під київським представництвом німецького Deutsche Bank пройшов пікет. Активісти закликали представників банку припинити співпрацю з компаніями, що належать «сім'ї» Віктора Януковича.

Тодішній Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон в інтерв’ю виданню Wall Street Journal повідомила, що ЄС разом із США працюють над великим планом фінансової допомоги Україні. Ці дії, за її словами, спрямовані на надання допомоги Україні в перехідний період, коли тимчасовий уряд може розпочати політичні та економічні реформи.