Революція Гідності: цього дня на Майдані пройшло народне віче

2 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані Незалежності відбулося чергове народне віче.

Як повідомляє Укрінформ, на площу прийшли понад 10 тисяч людей.

Віче традиційно відкрилось молитвою та зверненням представників українських церков. Потім зі сцени виступили лідери опозиції, які повернулися з Мюнхенської конференції з безпеки. Вони повідомили, що Європа та США підтримують українців.

Ще кілька сотень людей перебувало на барикадах на вулиці Грушевського. Там було спокійно. Міліція періодично вмикала аудіозвернення до протестувальників із закликами дотримуватися порядку, яке люди на барикадах зустрічали свистом і криками «ганьба!».

Після віче євромайданівці влаштували «генеральне прибирання» центру столиці.

Крім того, цього дня про свою підтримку Україні заявив президент США Барак Обама. За його словами, він сподівається, що в Україні сформують легітимний уряд, а влада зрозуміє, що люди прагнуть брати участь у визначенні власної долі.

Спільнота громадських активістів Євромайдан SOS повідомила, що станом на 2 лютого у списку зниклих активістів Майдану 36 осіб із різних міст України.