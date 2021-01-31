Революція Гідності: 31 січня майданівці пікетували ДАІ через підпали десятків авто

Революція 31 січня 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані та вулиці Грушевського було спокійно.

Під ранок температура в Києві опустилась до -22С°. Взагалі кінець січня 2014 року був доволі морозним. У Штабі національного спротиву попросили всіх, хто має таку можливість підвозити дрова, повідомляє Укрінформ.

Цього дня Міноборони України оприлюднило заяву, в якій засуджувало захоплення протестувальниками адмінбудівель і закликало Януковича вжити усіх законних заходів для стабілізації ситуації. У свою чергу тодішній генеральний секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав армію України притримуватися нейтралітету при вирішенні політичної кризи в державі.

31 січня Віктор Янукович затвердив скасування так званих «диктаторських» законів, які були прийняті 16 січня, а також підписав закон про амністію. Згідно із цим законом активісти протягом наступних 15 діб мали б звільнити усі вулиці та адмінбудівлі, лише після чого влада почала б випускати заручників. На той час, за даними Генеральної прокуратури, за участь у масових заворушеннях по всій Україні були затримані 234 людини, з них 140 осіб заарештовано.

Вдень 31 січня близько 500 активістів вишикувалися біля КМДА і звідти відправилися пікетувати столичне управління ДАІ, що на вулиці Богдана Хмельницького. Причиною пікету стали підпали автомобілів в ніч на 30 січня у різних районах Києва. Тієї ночі за різними даними згоріло від 17 до 23 авто. Люди вимагали від керівництва Державтоінспекції знайти тих, хто спалив машини учасників Автомайдану та інших автомобілістів, не причетних до якихось протестних рухів.

В свою чергу Віталій Кличко закликав українців організувати патрулювання вулиць своїх міст, особливо ввечері і вночі.