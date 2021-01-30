Революція Гідності: майданівці не прийняли «амністію» від Януковича

Протести на Майдані, станом на 30 січня 2014 року, тривали вже рівно два місяці.

Як повідомляє Укрінформ, цього дня тодішній спікер Верховної Ради Володимир Рибак підписав закон про скасування так званих «диктаторських» законів, які були прийняті 16 січня, а також закон про амністію учасників масових акцій, який був ухвалений напередодні. Проте, опозиційні лідери опублікували спільну заяву, в якій звинуватили Януковича та Партію регіонів у порушенні конституційних норм щодо прийняття відповідного законопроєкту.

В свою чергу комендант Майдану Андрій Парубій заявив, що протестувальники не залишать вулицю Грушевського та адмінбудівлі в обмін на звільнення захоплених активістів. На його думку, затримані у зв'язку з акціями протесту повинні бути звільнені без будь-яких умов.

Самі майданівці також висловили категоричну відмову звільняти вулиці. Люди не вірили в амністію, яку пропонувала влада.

Читайте також: Майдан не зникне зі шкільних підручників

30 січня на Парламентській Асамблеї Ради Європи точилися дебати про насильство в Україні. Зрештою, ПАРЄ прийняла резолюцію щодо ситуації в Україні з пакетом рекомендацій. Зокрема, Асамблея засудила ескалацію насильства під час протестів. Українську владу закликали вступити у відкриті, чесні та ефективні переговори з опозицією щоб віднайти широкий консенсус. А Росії нагадали про зобов'язання відмовитися від тиску на інші країни.