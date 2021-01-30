Революція Гідності: майданівці не прийняли «амністію» від Януковича
Як повідомляє Укрінформ, цього дня тодішній спікер Верховної Ради Володимир Рибак підписав закон про скасування так званих «диктаторських» законів, які були прийняті 16 січня, а також закон про амністію учасників масових акцій, який був ухвалений напередодні. Проте, опозиційні лідери опублікували спільну заяву, в якій звинуватили Януковича та Партію регіонів у порушенні конституційних норм щодо прийняття відповідного законопроєкту.
В свою чергу комендант Майдану Андрій Парубій заявив, що протестувальники не залишать вулицю Грушевського та адмінбудівлі в обмін на звільнення захоплених активістів. На його думку, затримані у зв'язку з акціями протесту повинні бути звільнені без будь-яких умов.
Самі майданівці також висловили категоричну відмову звільняти вулиці. Люди не вірили в амністію, яку пропонувала влада.
30 січня на Парламентській Асамблеї Ради Європи точилися дебати про насильство в Україні. Зрештою, ПАРЄ прийняла резолюцію щодо ситуації в Україні з пакетом рекомендацій. Зокрема, Асамблея засудила ескалацію насильства під час протестів. Українську владу закликали вступити у відкриті, чесні та ефективні переговори з опозицією щоб віднайти широкий консенсус. А Росії нагадали про зобов'язання відмовитися від тиску на інші країни.